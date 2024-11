Arezzo, 11 novembre 2024 – Un nuovo ciclo di visite per la postura in età evolutiva al centro A-Rìa dell’Istituto di Agazzi. L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 novembre quando è prevista la periodica giornata tenuta dal dottor Simone Ceppatelli per la valutazione, la prevenzione e il trattamento delle problematiche della colonna vertebrale per bambini e ragazzi tra i sei e i diciotto anni. Le visite, condotte in collaborazione con medici e terapisti dello stesso Istituto di Agazzi, sono finalizzate all’individuazione di eventuali atteggiamenti viziati, alterazioni morfologiche o altre patologie per condurre interventi precoci di educazione e correzione, con l’obiettivo di favorire una crescita armoniosa e adeguata ai diversi ambiti della vita.

Questa giornata farà affidamento sulla professionalità del dottor Ceppatelli che, dirigente medico della Fondazione Don Gnocchi e tra i massimi esperti italiani in ortopedia pediatrica, tornerà a porre la propria professionalità al servizio delle famiglie del territorio aretino. La visita è consigliata a partire dai sei anni di età quando è possibile cogliere segnali di rischio e quando il bambino sviluppa più rapidamente abilità fisiche, sociali e mentali, con la prima valutazione che sarà finalizzata a cogliere eventuali alterazioni posturali per prevedere interventi personalizzati a seconda delle caratteristiche dei giovani pazienti. I percorsi preventivi ed educativi, ad esempio, fanno riferimento all’assunzione di corretti atteggiamenti posturali, all’insegnamento delle posizioni adeguate o alla previsione di percorsi per evitare l’emergere di mal di schiena o di patologie quali la scoliosi. Strumentazioni, professionalità e spazi disponibili all’Istituto di Agazzi permetteranno anche di prevedere eventuali trattamenti terapeutici con un più complesso percorso di intervento per la cura dei disturbi posturali. Questo servizio può essere erogato in regime convenzionato previa autorizzazione da parte della Usl Toscana Sud-Est; per informazioni su prenotazioni e costi è possibile contattare i numeri 0575/9151340 o 0575/9151341.