Arezzo, 9 novembre 2023 – Oltre un milione di euro di investimenti per proiettare Al Magnifico verso il futuro. Il centro commerciale è stato sottoposto a un massiccio piano di interventi di restyling che ha coinvolto interni ed esterni e che, alla vigilia del ventesimo anniversario di attività, è stato motivato dalla ferma volontà di migliorare l’esperienza dell’utente e di dar vita a un ambiente sempre più moderno e performante.

I lavori sulla struttura sono orientati a migliorare accoglienza e funzionalità per consolidare Al Magnifico come un punto di riferimento per il tempo libero di cittadini di ogni età, andando a sostenere la programmazione delle attività di intrattenimento, di ristorazione, di negozi e di servizi in cui, attualmente, sono impiegate circa centocinquanta persone, con la dichiarata ambizione di sviluppare anche l’ambito commerciale per favorire la creazione di nuovi posti di lavoro. Questi interventi sono stati orientati a imprimere un’identità forte e unica al centro a partire dalle facciate esterne su cui è stata condotta una totale tinteggiatura con impostazioni di colori maggiormente al passo con i tempi. Un’ulteriore ristrutturazione estetica è stata prevista per ogni ambiente indoor tra grafiche, arredi, attrezzature e pareti che ha reso gli spazi ancor più gradevoli da vivere. Un completo rifacimento ha riguardato la cupola interna, la zona dei servizi igienici, l’angolo video dedicato alla visione degli sport e il playground-area feste che si chiamerà “Movieland Kids Park” in linea di continuità con la presenza delle otto sale cinematografiche di Uci Cinemas. Proprio “Movieland Kids Park” ha rappresentato uno dei maggiori investimenti del valore complessivo di 100.000 euro, nell’unica direzione del miglioramento dei servizi per le famiglie. Gli ultimi interventi sono stati per l’adeguamento e la modernizzazione dell’impiantistica per garantire una sempre maggior sicurezza, mentre l’installazione di un nuovo servizio di ricarica per auto elettriche di ultima generazione collocato nell’ampio parcheggio esterno conferma la volontà di proiettare il centro verso il futuro. L’intera struttura sarà inoltre coperta da segnale wi-fi in virtù del nuovo impianto installato.

L’intenzione, al termine di questo processo, è di rendere Al Magnifico un luogo di eventi di richiamo con grandi ospiti e, in quest’ottica, il primo appuntamento è già fissato per sabato 25 novembre quando è attesa Charlotte M, nome d’arte della cantante, attrice e influencer Charlotte Moccia che a soli quindici anni è una teen-idol seguita sui suoi canali da almeno due milioni di follower. «Il centro - commenta Maurizio Di Tommaso, direttore di Al Magnifico, - è stato inaugurato nel 2004 e, ogni anno, ospita oltre un milione di cittadini per intrattenimento e shopping. Considerando l’importanza che questo luogo riveste per la città di Arezzo, abbiamo ritenuto importante insieme al Gruppo Maresca che ne detiene la proprietà prevedere un piano complesso di interventi per rinnovarlo e migliorarne i singoli spazi e i diversi servizi, proiettandolo così verso il futuro».