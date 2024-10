Arezzo, 24 ottobre 2024 – Tutto pronto per la terza edizione del Premio Nuccia Capitani

Si terrà sabato 26 ottobre dalle ore 16 al Centro di GeoTecnologie la terza edizione del premio “Nuccia Capitani”, nato per omaggiare e gratificare le studentesse e gli studenti che si sono diplomati nell’anno scolastico 2023-2024 con la votazione di 100 e 100 e lode negli Istituti superiori Isis Valdarno e Licei Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno e Istituto Benedetto Varchi di Montevarchi.

Alla cerimonia, patrocinata dalla Regione Toscana, dalla provincia di Arezzo, dal Comune di San Giovanni Valdarno e dal Comune di Montevarchi parteciperanno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il dirigente generale ufficio scuola della Regione Toscana Ernesto Pellecchia, il provveditore agli studi di Arezzo Lorenzo Pierazzi, il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, l’assessore alla cultura e all’istruzione superiore di San Giovanni Valdarno Fabio Franchi, i dirigenti scolastici dei tre istituti, Chiara Casucci per l’Iis Benedetto Varchi di Montevarchi, Lucia Bacci per i Licei Giovanni da San Giovanni e per l’Isis Valdarno di San Giovanni.

“E’ motivo di piacere e orgoglio - dichiarano il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e l’assessore alla cultura e all’istruzione superiore Fabio Franchi – ospitare nella nostra città, per il terzo anno, il premio Nuccia Capitani, un importante riconoscimento al merito scolastico promosso dal nostro concittadino di fama internazionale Mauro Capitani in ricordo di sua moglie. Il Valdarno è una vallata che non solo ha il più alto numero di scuole superiori della provincia (capoluogo escluso) ma che offre a studenti e studentesse percorsi di studio vari, articolati e di indubbia eccellenza. Ringraziamo la Fondazione ‘Mauro e Nuccia Capitani’ per l’istituzione di questo premio, per l’attenzione verso i giovani e la valorizzazione dei loro talenti”.

“Un premio agli studenti, in nome di mia moglie Nuccia - le parole di Mauro Capitani, presidente della Fondazione Mauro e Nuccia Capitani – la terza edizione nel terzo anniversario della sua scomparsa. Idealmente un premio a tutti gli studenti ma che per ovvie ragioni organizzative è stato dedicato a coloro che dati gli eccellenti risultati, hanno dimostrato tutto il loro impegno nel proprio totale compito. Il compito di contribuire alla propria formazione, con la collaborazione delle proprie famiglie, della scuola, dei propri insegnanti. Ciascuna persona ha un lato dove si distingue, sia la musica, l’arte (ove io mi distinguevo nettamente rispetto alla matematica) la pratica verso una professione, la correlazione verso la natura. Ciascuno nasce con una sua borsa di attrezzi, sarà la sua volontà la sua passione a far sì che vengano usati al meglio per far della sua vita una vera opera. Ricominciamo a parlare, a dialogare, guardandosi direttamente, a vivere il giuramento di un confronto diretto con le persone che sono la nostra quotidianità. Evitiamo di parlarci addosso, come avviene nei tanti programmi televisivi, guardiamo verso l’uso dei social come un mezzo a disposizione nostra e non verso loro, evitando l’isolamento. Ritroviamo il giusto equilibrio, la nostra indipendenza, il reciproco rispetto, insomma ritroviamo noi stessi protagonisti della nostra realizzazione. Coltiviamo la bellezza come il giardiniere cura il giardino in ogni stagione, condividiamo i nostri ideali e le nostre passioni. Questo è il premio più grande al quale tutti siamo chiamati. Questa giornata vedrà anche la seconda edizione del premio dedicato alla memoria del caro amico Cristiano Marini, anima assieme a me della Fondazione, nonché vicepresidente, purtroppo per brevissimo tempo”.

Nuccia Capitani per tanti anni ha vissuto a diretto contatto con gli studenti nel suo lavoro di segreteria scolastica “accompagnandoli con operosità nel loro percorso di studio e di crescita”. Per questo la Fondazione Ets “Mauro e Nuccia Capitani” ha istituito il prestigioso riconoscimento.

Ai 68 ragazzi e ragazze sarà consegnata una litografia personalizzata realizzata dall’artista Mauro Capitani numerata e firmata, raffigurante la dea Atena, dea della ragione, delle arti, della letteratura. Una tavolozza di vibranti e gioiosi colori che rappresenta simbolicamente l’eccellente conclusione del percorso di studi.

Questi gli studenti premiati

Licei Giovanni da San Giovanni: Sara Aydani, Irene Bartolini, Cosimo Calosci, Maria Solema Oleastro, Lucrezia Picchioni, Valentina Cannata, Arianna Rossi, Eleonora Rossi, Marta Balestri, Evio Celoleskaj, Alessandro Papadopoulos, Alessia Portolani, Lucrezia Maddaluni, Marco Meacci, Noemi Di Pinto, Diego Minghi, Emma Piovosi, Filippo Poggesi, Sara Feliciati, Chiara Guideri, Alessio Betti, Lorenzo Baldi, Erika Biancone, Paola Bittoni, Sefora Di Caterino, Lucrezia Sponza, Sofia Paon, Asia Obbili, Giorgia Baldecchi, Luisa Castaldi, Noemi Negro, Sofia Stefani, Matilde Terrosi, Aurora Ugolini

Iis Benedetto Varchi: Leonardo Blu Nencini, Maria Peri, Giorgia Bacci, Cosimo Pascarella, Oliviero Poldo Bensi, Matilde Innocenti, Susanna Martini, Luca Nofri, Roberto Riccucci, Simone Soldi, Giulia Spaghetti, Giulia Giani, Giacomo Mori, Riccardo Nocentini, Gemma Artini, Leonardo Righi, Lorenzo Moschi, Laura Aliaj, Alessandro Balò

Isis Valdarno: Matteo Amaddii, Leonardo Badii, Bruno Bernardoni, Andrea Bigini, Alice Bindelli, Tommaso Biondini, Marco Vinicio Buccarelli, Pietro Cinuzzi, Andrea Giustelli, Francesco Martinez, Alessia Paglierini, Lorenzo Rossi, Mattia Salerno, Giulia Savino, Alessandro Sini, Edoardo Stefanacci, Daniele Terlizzi, Raffaele Tizzanini, Dario Francesco Vizza