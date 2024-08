Tutti a Lucca. Ombelico del mondo. Il Summer traina

Lucca si conferma tra le mete turistiche italiane più affermate a livello mondiale. A dirlo i dati del primo semestre del 2024, elaborati dall’Ufficio turismo del Comune di Lucca: dopo i numeri eccezionali registrati già lo scorso anno, la città torna in vetta con un turismo sempre più in crescita e, soprattutto, di qualità. Fino al mese di giugno, complice anche il ricco cartellone del Lucca Summer Festival, si sono registrati ben 165.972 arrivi (contro i 151.542 del 2023) con una crescita quindi dell’8% e ben 415.718 presenze (contro le 386.213 dello scorso anno) per un incremento del 7%. Una consistente crescita è stata registrata già nei primi mesi dell’anno, solitamente ritenuti di bassa stagione. "A Lucca abbiamo un turismo molto ordinato e sano, mai sovraffollato", hanno commentato il sindaco Mario Pardini e l’assessore al Turismo Remo Santini (nella foto), che si preparano già ad organizzare i prossimi eventi. "Puntiamo ad avere flussi anche nella bassa stagione. Già in programma, con tante novità, Lucca Magico, Lucca in Maschera e Lucca Gustosa". "Vogliamo sollecitare sempre più gli italiani a scoprire il nostro territorio puntando sui nuovi eventi con una programmazione anticipata e consapevole". Il calendario degli eventi per il 2025 sarà infatti presentato con largo anticipo e davanti alla stampa nazionale, così come avvenuto negli ultimi due anni.

Giulia Prete