Truffe, Nuove Acque mette in guardia i propri utenti su falsi tecnici

Arezzo, 19 luglio 2024 – Nuove Acque mette in guardia i propri utenti su falsi tecnici che si spacciano per personale aziendale. La segnalazione è giunta, si spiega in una nota, da un utente aretino, che ha riferito di due uomini che si sono presentati a casa sua con indumenti ad alta visibilità (giubbotti tecnici gialli, tipici dei cantieri) e a bordo di una berlina, qualificandosi appunto come tecnici di Nuove Acque. A tutela degli utenti, la società ricorda che la competenza dei propri tecnici non va oltre il contatore e che, solitamente, l'accesso all'abitazione si rende necessario solo nel caso in cui il contatore sia collocato all'interno della stessa e unicamente per le esigenze di lettura e/o interventi sullo stesso. È bene quindi diffidare, prosegue Nuove Acque, di coloro i quali si presentano alla porta di casa con la scusa di effettuare un controllo sulla potabilità o sulla qualità dell'acqua. In secondo luogo, è opportuno invitare l'operatore ad esibire il proprio tesserino di riconoscimento, tramite il quale sarà possibile verificare le generalità dello stesso, contattando il numero verde aziendale 800 191919.