Trovata morta donna scomparsa a Pontedera, un arresto

Le indagini coordinate dalla procura pisana, spiega una nota della procuratrice Teresa Angela Camelio, "hanno consentito di localizzare l'auto in uso a Flavia Mello Agonigi regolarmente parcheggiato e chiuso in località Sant'Ermo, nel Comune di Casciana Terme Lari" e subito dopo gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Pontedera hanno individuato anche l'abitazione dove è stato trovato il corpo della vittima. Per il delitto di Flavia Mello Agonigi è stato arrestato un italiano di 34 anni, aggiunge Camelio, "residente nello stesso comune e che è stato accompagnato in questura a Pisa dove è stato sottoposto a fermo giudiziario in quanto sospettato di omicidio".