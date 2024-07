Treni, guasto all'Alta velocità per il maltempo: ancora una giornata di ritardi

Firenze, 22 luglio 2024 – Ancora una giornata di ritardi per per i viaggiatori che utilizzano i treni. Questa mattina, 22 luglio, la circolazione ferroviaria è stata rallentata dalla 6 per un guasto, all’altezza di Arezzo, agli impianti di circolazione sull'Alta velocità Firenze-Roma. Dunque per i pendolari questo lunedì di fine luglio è iniziato con ritardi fino a 70 minuti per Milano, ritardi di almeno 60 minuti anche per Intercity e Regionali che, fa sapere Trenitalia, “potranno subire anche cancellazioni”.

Da Ferrovia hanno poi spiegato che il problema è stato causato da alcuni fulmini che hanno danneggiato la strumentazione lungo la linea, guasto poi risolto alle 9.30.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi.

E’ dunque la terza giornata di passione per pendolari è viaggiatori. L’odissea è iniziata venerdì con la linea elettrica tranciata a Rovezzano, i disagi sono poi continuati nella giornata di sabato a causa di un uomo che si passeggiava sui binari a Campo di Marte.