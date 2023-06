Treni. Da Firenze in Cilento e Calabria: al via la programmazione estiva

Firenze, 8 giugno 2023 – In vacanza a bordo del treno. La nuova offerta estiva di Trenitalia (chiamata 'Summer Experience 2023') scatterà anche in Toscana dall’11 giugno. Tornano, quindi, i collegamenti diretti in Frecciarossa tra Firenze e il Cilento con fermate ad Agropoli, Vallo, Pisciotta-Palinuro, Centola e Sapri. E quelli (diurni e notturno) nelle giornate a più alta mobilità tra il capoluogo toscano e la Calabria, sempre in Frecciarossa, con fermate a Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni, dove partono in connessione le navi Blu Jet per la Sicilia.

Per l'estate, oltre alle fermate previste tutto l'anno lungo la costa tirrenica, saranno inserite ulteriori fermate delle Frecce a Orbetello (Grosseto).

Non mancano i collegamenti anche con la montagna: dieci al giorno in Frecciarossa da e per Trento e Bolzano; mentre nel fine settimana alla Firenze-Torino si aggiungono due prolungamenti per raggiungere le montagne di Oulx e Bardonecchia.

Oltre a questo, parte il nuovo servizio 'Golfo di Baratti Link': il collegamento integrato verso il mare, treno più bus, per raggiungere il golfo di Baratti (treno fino a San Vincenzo o Piombino, poi in autobus fino al golfo). Altra novità è il 'Montepulciano Intermodale': si tratta di un collegamento treno più bus per raggiungere dalle stazioni di Chiusi Chianciano Terme e Montepulciano il centro di Montepulciano. Torna, inoltre, la 'Etruschi' Line per raggiungere le località balneari da Pisa lungo la costa Toscana dell'alto Lazio e Grosseto, con fermate nelle principali località, tra cui Castiglioncello, Cecina, S. Vincenzo, Campiglia Marittima, Follonica.

Grazie al servizio 'Elba Link' una volta arrivati in treno a Piombino si può proseguire il viaggio via nave con un unico biglietto per i porti dell'isola d'Elba, ovvero a Portoferraio, Cavo e Rio Marina. E fino al 9 settembre, con i treni regionali è possibile raggiungere le Cinque Terre direttamente da Arezzo e dal Valdarno, con la coppia di treni attiva nei giorni festivi tra Arezzo e Sestri Levante. Dal 15 luglio al 10 settembre, il sabato e i festivi, torna in servizio la coppia di treni per il collegamento diretto tra Pisa e Bergamo; dal 17 giugno al 2 settembre, il sabato, ci saranno due ulteriori convogli tra Grosseto e Roma.