La Direttissima chiude per lavori Operai in stazione a Vernio e Vaiano

Il traffico ferroviario sulla linea Prato-Bologna, la Direttissima, sarà sospeso in modo scaglionato a partire da lunedì, per i lavori programmati di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, che porteranno ad adeguare gli standard del servizio di Rfi a quelli previsti dalla rete europea per il traffico delle merci. Ii nuovi orari estivi sono consultabili sui canali on line delle Ferrovie. I lavori sono indispensabili per garantire il collegamento dei porti dell’area logistica costiera toscana e del sistema logistico e portuale emiliano-romagnolo con il centro e il nord dell’Europa, ma complessivamente secondo Rfi: "Tutto il traffico ferroviario ne beneficerà, in termini di più regolarità e maggiore potenzialità della linea".

L’operatività dei cantieri è stata studiata in modo da ridurre il più possibile l’impatto sulla mobilità pendolare. Previsti servizi sostitutivi con autobus concordati da Rfi e imprese ferroviarie con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, le istituzioni locali e i comitati pendolari.

Nel 2021 è stata completata la prima fase dei lavori, concentrata nella tratta Vernio-Prato, che ha visto impegnati nei cantieri fino a 300 i tecnici di Rfi e delle imprese con l’ausilio di 20 mezzi d’opera. La fine dei lavori è prevista per la fine del 2025.

L’investimento complessivo è di oltre 530 milioni di euro, di cui circa 93 destinati agli interventi in programma fra Pianoro e San Benedetto Val di Sambro.

Ecco il programma dei lavori da lunedì al 12 novembre.

11 giugno-11 agosto: circolazione ferroviaria sospesa fra Pianoro e Vernio; fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio il passaggio dei treni sarà garantito in oraio 5-9 e 16-22

12 agosto-3 settembre: treni sospesi fra Pianoro e Prato.

4-10 settembre: treni sospesi fra Pianoro e Vernio.

11 settembre-12 novembre: da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, circolazione ferroviaria sospesa fra Bologna e San Benedetto Val di Sambro.

Programmati inoltre lavori in 5 fine settimana (dalle 9.30 del sabato alle 16.30 della domenica) durante cui i treni saranno sospesi fra Bologna e San Benedetto Val di Sambro. Si tratta dei weekend del 2324 settembre, 78 ottobre, 1415 ottobre, 2122 ottobre e 1112 novembre. Da lunedì 13 novembre l’intera linea tornerà interamente disponibile. Saranno anche eseguiti interventi di miglioramento dell’accessibilità nelle stazioni. Nel corso del 2023 partiranno i lavori di innalzamento dei marciapiedi e installazione degli ascensori nelle stazioni di Vernio e Vaiano.