Arezzo, 5 maggio 2025 – Sansepolcro, approvato il rendiconto di gestione 2024. Palasport intitolato a Pietro Besi.

Nel corso della recente seduta del consiglio comunale è stato approvato a maggioranza il rendiconto della gestione per l’esercizio 2024. “Strumento”, ha commentato l’assessore Alessandro Rivi, “che certifica la solidità del nostro bilancio e che evidenzia sincronia fra previsione e consuntivo”.

L’assemblea è stata poi informata di due decisioni illustrate già in commissione toponomastica. Una strada cittadina sarà intitolata alla memoria del colonnello dei Carabinieri e medaglia d’oro al valor militare Valerio Gildoni scomparso tragicamente in missione nel 2009 nei pressi di Vicenza, mentre il palasport da ora in poi porterà il nome di Pietro Besi, l’indimenticato “Zillone” gloria sportiva locale e campione di boxe. Distribuite dal sindaco alcune deleghe, quelle che appartenevano al compianto consigliere Giuliano Del Pia. Al consigliere Roberto Neri vanno le attività produttive mentre al consigliere Luca Ciavattini sono state affidati i rapporti con e le attività commerciali e il centro storico.