Ferrovie, dal 31 agosto riapre la tratta Empoli-Granaiolo sulla linea verso Siena

Firenze, 30 agosto 2025 – Riprende domenica 31 agosto, nei tempi previsti, la circolazione ferroviaria tra Empoli e Granaiolo, sulla linea Empoli-Siena, dove Rfi ha svolto attività di propedeutiche per il raddoppio della linea.

Il raddoppio dei 10 chilometri della tratta Empoli-Granaiolo, una volta ultimato – spiegano dal gruppo Ferrovie dello Stato – darà «continuità alla linea già a doppio binario tra Granaiolo e Poggibonsi, consentendo così la realizzazione dell’intero collegamento a doppio binario tra Empoli e Poggibonsi, i due maggiori centri abitati dell’area. L’intervento garantirà una maggiore regolarità e affidabilità della circolazione ferroviaria, nonché la possibilità di aumentare il servizio offerto».

I lavori si sono svolti nel periodo estivo, in cui minore è la richiesta di mobilità e di conseguenza più contenuti gli impatti legati alla sospensione del servizio sulla linea.