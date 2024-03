Dal Mugello a Torino: patto per la transizione ecologica

Firenze, 11 marzo 2024 - Un protocollo d’intesa tra Environment Park, parco tecnologico di Torino, e Consorzio Re-cord, ente di ricerca no-profit per lo sviluppo e la condivisione di know-how, che ha la sua sede principale a Scarperia e San Piero, in Mugello. È stato firmato da Giacomo Portas, presidente di Environment Park, e da Stefano Santarelli, amministratore delegato di Re-cord, prevedendo un rapporto di collaborazione per lo sviluppo e la condivisione delle rispettive conoscenze industriali nel campo della bioeconomia e dell’economia circolare.

"L’accordo che Re-cord ha raggiunto con Environment Park consente alle due aziende di beneficiare della condivisione dei rispettivi know-how, con il grande vantaggio di poter accedere da un lato a soluzioni tecnologiche e organizzative di eccellenza e dall’altro crea un network di eccellenza a disposizione del sistema industriale e dei decisori pubblici a tutti i livelli – ha detto Santarelli -. Tutto questo in un momento in cui la ricerca dei nostri settori di competenza è fondamentale per rendere effettiva ed efficace la transizione ecologica e le strategie sia per combattere i meccanismi del cambiamento climatico, sia per ridurne e mitigarne gli effetti sull’ambiente e sulla vita umana”.

"Le tematiche che, nell’ambito della transizione ecologica, fanno riferimento alla chimica verde sono da molti anni uno dei cardini dell’azione di Environment Park – ha ricordato Giacomo Portas -. L’accordo con Re-Cord si inserisce nell’ambito del potenziamento dell’offerta di competenze e infrastrutture tecnologiche che il momento storico che stiamo vivendo richiede. Una sinergia che a livello nazionale metta a disposizione dei nostri stakeholders industriali e della ricerca impianti pilota e laboratori per la valorizzazione di matrici di origine bio, rappresenta un passo avanti importante nel percorso di transizione in cui tutti siamo impegnati”.

Environment Park è attivo da oltre 20 anni sull’innovazione ambientale ed è un punto di riferimento per le pubbliche amministrazioni e le imprese private per i percorsi di sostenibilità, ricerca e sviluppo ambientale ed economia circolare. Il Consorzio Re-cord è stato costituto per essere un punto di riferimento nei temi della bioeconomia, economia circolare e biofuel. In questi anni ha sviluppato competenze ed esperienze nella ricerca, nel trasferimento tecnologico e nella costruzione di impianti pilota.

Lisa Ciardi