Capodanno, autostrade prese d’assalto: traffico intenso e code. La situazione in tempo reale

Firenze, 30 dicembre 2023 – Strade e autostrade prese d’assalto anche per l’esodo di Capodanno. Come informa il sito di Autostrade per l’Italia e il portale Muoversi in Toscana, in tutta la giornata di oggi, sabato 30 dicembre, si sono registrate lunghe code per traffico intenso, e a volte anche per incidente, nella maggior parte delle autostrade toscane e non solo.

Come stimato da Anas, per queste feste natalizie e di nuovo anno sono oltre 6,5 milioni gli italiani che si sono messi in viaggio, con una crescita del traffico di circa il 20%. Per quanto riguarda i giorni peggiori per mettersi in viaggio, queste le previsioni di Anas: la crescita del traffico è attesa sabato 30 dicembre con un + 20% e poi gradualmente fino a toccare punte del +25% di venerdì 5 gennaio, +30% di sabato 6 e + 50% di domenica 7.

