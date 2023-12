Traffico intenso sulle autostrade, code a tratti sulla A1

Firenze, 30 dicembre 2023 – Giornata di traffico molto intenso sulle autostrade italiane. In particolare sulla A1 Autostrada del Sole diversi tratti con forti rallentamenti in mattinata in direzione nord.

Le info in tempo reale a questo link.

Tra Attigliano e Fabro segnalati 4 chilometri di coda per incidente; risolto invece l’incidente tra Impruneta e Incisa-Reggello ma con code residue a tratti. Traffico intenso è segnalato anche tra Incisa Reggello e Firenze Sud, tra Impruneta e il bivio A1-Variante e infine tra il bivio A1-Variante e BAdia.