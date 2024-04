Camion si ribalta in autostrada e va a fuoco: lunghe code e circolazione bloccata

Arezzo, 12 aprile 2024 – Incidente, nel primo pomeriggio di oggi 12 aprile, in autostrada A1 Milano-Napoli tra Valdarno e Arezzo, in direzione Napoli. Un tir che trasportava carne è andato a fuoco dopo un incidente. Il camion si è ribaltato. E’ successo poco prima dell’uscita del casello di Arezzo. L’autostrada è completamente bloccata in entrambi i sensi di marcia. I chilometri di coda sono oltre cinque, destinati ad aumentare a causa del blocco. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, la Stradale di Arezzo, e il personale del 4° di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Agli automobilisti diretti verso Firenze, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire ad Arezzo, seguire strada regionale 69 in direzione Valdarno e rientrare in A1 dalla stazione di Valdarno, percorso inverso per chi è diretto verso Roma.

Per le lunghe percorrenze verso Firenze, è consigliato uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS326 in direzione Siena e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta, percorso inverso per gli utenti diretti verso Roma.

Notizia in aggiornamento