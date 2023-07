Maltempo in Toscana, tempesta di fulmini: 1400 in tre ore

Toscana, 25 luglio 2023 - All’alba di oggi, 25 luglio, in Toscana sono caduti 1400 fulmini. Come annunciato, il maltempo è arrivato. Nella prima parte della giornata ci sono state precipitazioni sparse in tutta la Toscana, localmente a carattere anche intenso.

A Sestino, in provincia di Arezzo raffiche di vento a 105 chilometri orari, 65 chilometri orari a Castelnuovo Val di Cecina, nel Pisano. Lo rende noto il presidente della Regione, Eugenio Giani, via social, precisando: "Con la sala operativa seguiamo la perturbazione, pronti a intervenire in caso di necessità”.

Del resto, per oggi la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità gialla, che sarà attivo fino alle 14. Dopo l’afa insopportabile portata da Caronte, ecco una perturbazione che porta temporali, vento e mareggiate.

Ma da domani, come dicono dal Lamma, tornerà l’estate più gradevole.

Un fronte di aria fresca dall’Atlantico ci farà tirare un sospiro di sollievo almeno fino alla fine del mese.

“Avremo vento di libeccio, quindi più fresco. E bel tempo, con massime intorno ai 30 gradi, per una settimana-dieci giorni - ci dicono dalla sala meteo del Lamma -. Molto positivo il fatto che caleranno molto anche le minime durante la notte. A Firenze in alcuni giorni saranno inferiori ai 15 gradi. E ad Arezzo addirittura sotto i 10”.