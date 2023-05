Toscana, è sos pediatri: “Ognuno ha circa 250 assistiti più della soglia massima”

Firenze, 4 maggio 2023 - Chi ha figli piccoli sa bene quanto spesso sia difficile contattare il proprio pediatra. Il motivo è presto detto: ci sono troppi pochi professionisti rispetto al numero di bimbi da seguire. La soglia, come ricorda la Fondazione Gimbe, prevede 800 piccoli da assistere a testa. Ma in Toscana siamo ad una media di 1057 assistiti per ciascun pediatra. Ovvio dunque che il telefono risulti perlopiù occupato e che prendere la linea diventi un miraggio.

A mettere a fuoco la situazione preoccupante è appunto Gimbe, che evidenzia come in tutto lo Stivale manchino almeno 840 pediatra. La Toscana è tra le regioni più in affanno. A superare la media di 800 assistiti troviamo anche Piemonte (1.092) e Provincia Autonoma di Bolzano (1.060).

Va decisamente meglio in Umbria, dove la media si attesta a 784.

Dal 2019 e il 2021 i pediatri convenzionati con il servizio sanitario nazionale sono diminuiti del 5,5%, come evidenzia l’analisi della Fondazione Gimbe, che parla di famiglie sempre più in difficoltà. “L’allarme sulla carenza dei pediatri di libera scelta - afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - oggi è lanciato da genitori di tutte le regioni. S’intrecciano questioni burocratiche, mancanza di risposte da parte delle Asl, pediatri con numeri esorbitanti di assistiti. In certi casi si arriva fino all'impossibilità di esercitare il diritto d'iscrivere i propri figli al pediatra di famiglia con potenziali rischi per la salute, in particolare dei più piccoli e dei più fragili”.