Imparare a giocare a burraco? Parte il torneo seguito da nove telecamere invisibili

Firenze, 11 ottobre 2021 - Gli esami non finiscono mai e il Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico si "mette sempre in gioco". Ed è proprio "Mettiamoci in gioco" il titolo del prossimo esperimento che si terrà nel locale "Dietro Le Quinte" in Località Le Sieci nel Comune di Pontassieve in via Aretina, 150/a. Sarà un torneo di burraco seguito nientemeno che da 9 telecamere invisibili per riprendere l'intera gara oltre che seguire una lezione di burraco per i principianti.

La programmazione prevede una full-immersion del burraco, già noto da tempo come fenomeno sociale, nei giorni di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre con inizio alle ore 16,30 e alla fine del torneo sarà servita un'ottima spaghettata con musica e caffè per tutti. È possibile partecipare anche ad un solo pomeriggio. "La nuova avventura vede la collaborazione dell'Associazione Culturale Acsi Web Tv con il nostro Circolo – spiega la presidente e direttore di gara Domenica Giuliani - e non vediamo l'ora di iniziare”. La gara si terrà nel pieno rispetto di tutte le norme anti Covid ed è obbligatoria la prenotazione al 340 34 244 34. www.burracomagnifico.net. Sono inoltre tornate le serate di burraco all'insegna dell'impegno solidale. Dopo le chiusure dei circoli di burraco per oltre un anno e mezzo, la rinascita del Circolo Culturale Lorenzo il Magnifico è più vivace e spettacolare di sempre. Tutto con un occhio alla solidarietà. La presidente e blogger Domenica Giuliani, sta preparando una serie di eventi dando vita ad un progetto solidale per la raccolta fondi dedicata a sette Associazioni Onlus fiorentine avvalorato maggiormente dal Patrocinio del Comune di Firenze. “Da settembre è partito un nuovo progetto che ho maturato durante il lockdown e che amo di più: eventi di burraco benefico con serate di gala e atmosfere glamour - spiega la presidente Domenica Giuliani - . Sono tornei prestigiosi in cui ci avvaliamo di location storiche, confortevoli e grandiose, con ottimo cibo e spettacolo. Per questo abbiamo a fianco uno sponsor che ha gli stessi nostri valori e che ama aiutare il prossimo: stiamo parlando della Società Dal Negro, il prestigioso marchio internazionale che, oltre al grande supporto economico, ci fornisce mazzi di carte nuove ad ogni torneo”. "Le Onlus a cui dedicheremo le manifestazioni sono sette e tutte del nostro territorio, iniziando dalla Fondazione Claudio Ciai, cui seguono l’Associazione Onlus “Gli Amici di Daniele”,“Voa Voa Onlus Amici di Sofia”, “Ciemmeesse Girotondo per Sempre”, “CUI i ragazzi del Sole”, A.I.S.D.O. (Associazione di Volontariato Onlus per lo Studio ed il Sostegno del Disagio nella Donna), e Associazione Gabriele Borgogni Onlus. Questo nuovo contesto permetterà loro di incontrarsi e condividere le proprie competenze e unicità, per portare avanti iniziative condivise da tutti".

Maurizio Costanzo