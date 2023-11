Torna l’appuntamento con il “Career Day” al campus universitario di Arezzo

Arezzo, 18 novembre 2023 – Torna il 22 novembre ad Arezzo la giornata del Career Day universitario, l’evento dedicato al recruiting e all’orientamento al lavoro per studenti e studentesse, laureati e laureate dei corsi dell’Università di Siena ad Arezzo, fra cui: il corso di laurea magistrale in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni, il corso di laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa e il corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione.

Le attività inizieranno a partire dalle ore 9.30, e si terranno fino alle ore 13.30 presso il Campus LAB nella palazzina ex-RAM, oggi anche sede della biblioteca universitaria, al Pionta (viale Cittadini, 33).

Durante il Career Day gli iscritti all’Ateneo e i neolaureati e laureati potranno partecipare a incontri conoscitivi con le aziende del territorio e consegnare il curriculum vitae. Negli appositi spazi predisposti le aziende presenteranno le possibilità di stage e lavoro e illustreranno i profili ricercati e le opportunità di sbocchi professionali. Nelle settimane precedenti si erano tenuti incontri di preparazione sulla stesura del curriculum vitae e incontri su come presentarsi alle aziende.

La lista delle aziende partecipanti, in continuo aggiornamento, è pubblicata sul sito dedicato. È segnalata la partecipazione delle aziende: Casa Alberigo e Maria, CNA Arezzo, Goldex, Legambiente sede di Arezzo, Opencom, Polis, Progetto 5 società cooperativa sociale, Sintra Consulting. Sarà inoltre presente il Centro per l’Impiego (CPI) di Arezzo con un desk informativo sui propri servizi.

L'evento è organizzato dal Placement Office di Ateneo e le attività sono coordinate dal professor Paolo Torriti, del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, e dal professor Mario Giampaolo del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive.

Le informazioni e le modalità di partecipazione sono pubblicate sul sito di Ateneo: orientarsi.unisi.it/lavoro/evento/career-day-campus-di-arezzo-2023.