Arezzo, 28 settembre 2024 – Torna l’appuntamento con “Antenna Europa per il Casentino” che lunedì farà tappa a Castel San Niccolò.

Il progetto “Antenna Europa per il Casentino”, realizzato da ANCI Toscana in partenariato con l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, sarà presentato lunedì 30 settembre alle ore 16,30 presso il Municipio di Castel San Niccolò, in piazza Piave 39.

L’evento di presentazione si aprirà con l’intervento del sindaco di Castel San Niccolò Antonio Fani, seguito da una parte descrittiva del progetto a cura di Paola Ballini e Francesco Micheli per Anci Toscana. A concludere l’evento sarà Silvia Giuliattini per l’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Alle 17 è previsto uno spazio per i chiarimenti e le domande.

Nel corso dell’evento saranno illustrate le principali opportunità di finanziamento disponibili, con un focus in particolare sui bandi per imprese e associazioni.

L’iniziativa è rivolta a Comuni, imprese, cittadini e associazioni del territorio e si colloca nell’ambito del nuovo servizio volto a far conoscere e promuovere l’accesso ai finanziamenti locali, regionali, nazionali ed europei relativi ai diversi ambiti e settori di intervento.

È comunque possibile accedere al servizio ogni giovedì presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Il progetto, reso possibile anche grazie al sostegno della Commissione Europea, nei prossimi mesi farà tappa anche negli altri Comuni dell’Unione.