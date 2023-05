Basilea-Fiorentina, clima caldo tra i tifosi prima della partita

Basilea, 18 maggio 2023 – Clima caldo a Basilea. Prima di entrare dentro lo stadio, c’è stato un reciproco lancio di oggetti da parte dei tifosi della Fiorentina e del Basilea. Non c’è stato contatto tra le tifoserie, ma il clima è caldo.

La polizia svizzera è intervenuta con gli idranti e sparando pallini di gom ma per sedare gli animi della tifoseria viola che sarebbe stata provocata da quella del Basilea. per riportare l’ordine. Al momento non si registrano altre criticità nel pre-partita valido per l’accesso alla finale di Conference League.