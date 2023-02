Terni, cinghiali a spasso nel cuore della città. "Problema serio"

Selvatici a sasso per il centro di Terni

Terni, 6 febbraio 2023 - A spasso per il centro. I cinghiali si spingono fino al cuore di Terni. Nella serata di domenica, intorno alle 21, un paio sono stati immortalati dai passanti in via Oberdan, praticamente a ridosso la centralissima piazza Dalmazia. A darne notizia è stato il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, Francesco Filipponi, che ha pubblicato tre foto sul suo profilo Facebook. Filipponi ha sottolineato che "ormai è diventato un problema molto serio".

Post virale: sui commenti al post pubblicato, oltre a fare dell'ironia, alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di cinghiali anche in via Bramante.

L'allarme delle associazioni degli agricoltori. Sono anni che in Umbria si leva la voce delle associazioni di categoria per denunciare i danni provocati dalla fauna selvatica, in particolare dei cinghiali. Coldirett, Cia e Confagricoltura parlano non solo "di flagello per gli agricoltori, che si vedono devastati i raccolti, ma anche di minaccia per l'incolumità e la salute pubblica, in quanto causa di incidenti stradali e di infezioni".