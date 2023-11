Temporale autorigenerante: che cosa è e come si forma

Firenze, 2 novembre 2023 – In mezz’ora, in alcune zone della Toscana, è caduta la pioggia che generalmente cade in tre settimane di novembre. Tutta colpa di più linee temporalesche stazionarie e autorigeneranti in lento spostamento verso sud-est.

Per temporale si intende un fenomeno che si auto-alimenta a causa del contrasto tra due masse d'aria con caratteristiche termiche e igrometriche differenti: una caldo-umida presente alle basse quote e un'altra più fredda e secca alle quote superiori della troposfera.

In molti casi si tratta di un vero e proprio “risucchio” dell’aria, a velocità notevoli, anche superiori ai 50-70 Km/h, che favoriscono il raffreddamento dell’aria umida in ascesa e la successiva condensazione di grandi quantità di vapore acqueo, che vanno ad accrescere ulteriormente le dimensioni della cella temporalesca. Si tratta di un fenomeno particolarmente pericoloso perché può persistere sulle stesse zone per molte ore, scaricando al suolo enormi quantità di pioggia.