Tempo di ferie, come proteggere la propria casa dai ladri

Firenze, 11 agosto 2023 - Siamo nel periodo clou dell’estate e, quando si parte, c’è inevitabilmente un po’ di preoccupazione per il fatto di lasciare incustodita la casa un po’ di giorni.

Come difendersi? Quali regole vanno seguite per rendere difficile la vita dei delinquenti? La Polizia di Stato dà un po’ di consigli ai cittadini. Tra questi, nascondere “con un po’ di inventiva” gli oggetti di valore.

“Fotografateli, perché in caso di furto o di rapina, dopo la denuncia, saranno inseriti nella bacheca online, per facilitarne il ritrovamento”, il consiglio. Importante, poi, chiedere ad un vicino il favore di ritirare la posta al posto nostro, insieme all’eventuale pubblicità accumulata.

Sarebbe poi meglio evitare di raccontare sui social che stiamo partendo per le ferie. Ma praticamente nessuno lo fa. Invece, se proprio non si resiste alla tentazione di far vedere agli amici dove siamo stati, è più opportuno diffondere le fotografie una volta che siamo rientrati.

Se durante le ferie è bene non postare alcun indizio utile ai malintenzionati, è invece consigliabile avvertire i vicini della nostra assenza, così che facciano attenzione a rumori sospetti o a ad eventuali sconosciuti che si aggirino in zona. A volte, piccoli oggetti possono essere lasciati sulla porta d'ingresso e controllati i giorni successivi da potenziali ladri per essere sicuri che nessuno li abbia spostati o rimossi.

Ancora, è sempre bene evitare di lasciare all’interno dell’appartamento gioielli o grosse somme di denaro. Per stare un po’ più tranquilli, è ovviamente consigliabile installare, oltre alle porte blindate, sistemi di allarme collegati alla Polizia.

Ricordiamo che si può collegare l’allarme ad un istituto di vigilanza con guardie giurate.

Esistono, poi, delle luci che simulano l’effetto della tv accesa e che possono essere impostate ad orari predefiniti.

Se poi, corna facendo, rientrando trovate la porta accostata oppure con la serrature manomessa, non entrate! I ladri potrebbero essere dentro.