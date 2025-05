Teatro Verdi ospita Antonella Garofalo: la serata è dedicata al disturbo bipolare

Pisa, 13 maggio 2025 – È in programma per domani mercoledì 14 maggio alle ore 21.30, nella Sala Titta Ruffo del Teatro Verdi di Pisa, la presentazione del libro “L’epica bipolare” di Antonella Garofalo, edito da ETS. L’appuntamento, promosso dal Comune di Pisa e dalla Biblioteca SMS nell’ambito della campagna nazionale del Centro per il libro e la lettura “Il Maggio dei Libri”, è realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro di Pisa e la Libreria Pellegrini. Alla serata parteciperanno l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini, che introdurrà l’incontro, e l’autrice del libro. A seguire, sarà rappresentato lo spettacolo teatrale “Je so’ pazz”, un dialogo in tre atti tra un paziente, una psichiatra e un letterato, a cura del centro culturale Ichneutai. Ingresso gratuito con prenotazione sulla piattaforma Eventbrite.

“L’epica bipolare. Aiace, Don Chisciotte, Orlando Furioso e uno scritto inedito di Mr. Month” è un saggio di Antonella Garofalo che esplora la rappresentazione storico-culturale del disturbo bipolare attraverso tre celebri figure letterarie. Il libro mette in luce la complessità umana del paziente psichiatrico, restituendo dignità e profondità culturale all’esperienza del disagio mentale. L’autrice, psichiatra e psicoterapeuta, propone una lettura interdisciplinare che intreccia clinica, filosofia e letteratura, per superare la visione puramente medica della patologia. Garofalo lavora da anni nei servizi di salute mentale pubblici e ha pubblicato numerosi studi sul tema della cura in chiave fenomenologica.

La serata si inserisce nel percorso del Comune di Pisa all’interno del “Patto per la lettura”, un documento condiviso con enti, scuole, librerie e associazioni, che punta a fare della lettura una pratica sociale diffusa, accessibile e continuativa, in coerenza con il riconoscimento di Pisa come “Città che legge” da parte del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.