Arezzo, 17 gennaio 2025 – Nota del vicesindaco Lucia Tanti

Tanti: l'AV a Rigutino è tema strategico e vale più di una presenza su una nomina da ratificare

"Al nuovo DG della Asl garantiamo collaborazione fin da subito"

“Ho deciso di non lasciare i lavori del Consiglio comunale e provinciale congiunto e aperto dedicato al tema dell'AV a Rigutino perchè questo è tema strategico per il futuro economico e sociale di Arezzo e di tutto il centro Italia. La mia non è una assenza che vuol mancare di rispetto o di sensibilità ma siccome su due luoghi allo stesso momento non si può stare ho fatto una scelta politica e istituzionale per dar forza alle ragioni della scelta dell'AV a Rigutino e per sottolineare l'impegno del Sindaco Ghinelli su questo tema. Del resto la mia partecipazione alla conferenza dei sindaci era scarsamente determinante, la nomina è fatta, il profilo è di grande qualità, il parere nostro è "non vincolante". Al contrario è vincolante - politicamente- prendere invece una posizione per l'Alta velocità a Rigutino e per dare fin da subito più risposte in attesa della nuova stazione”.