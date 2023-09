Tangenziale urbana: attenzione alla circolazione

Arezzo, 19 settembre 2023 – Attenzione mercoledì 20 settembre all’altezza del semaforo che incrocia via Fiorentina e il raccordo urbano: dalle 9 alle 12 sarà infatti interdetta la svolta a destra per i veicoli provenienti da viale Giovanni Amendola in direzione via Fiorentina - San Leo.

Ancora raccordo urbano e strade limitrofe interessati ma più a sud e da venerdì 22 settembre. Fino a venerdì 29 settembre in orario 8,30 – 17,30 scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via James Cook dall’intersezione con via Ferdinando Magellano a quella con via del Vingone e in via del Vingone dall'intersezione con via James Cook a quella con via Tortaia mentre è previsto un restringimento della carreggiata nel tratto di viale Don Minzoni che va dalla rotatoria posta all’intersezione con via Cristoforo Colombo/viale Dante alla successiva che incrocia le direttici verso l’ospedale e la Meridiana.