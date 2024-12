Supermercati a Natale e Santo Stefano, dove fare la spesa in Toscana

Firenze, 20 dicembre 2024 – Dopo la sfrenata ricerca al regalo più adatto, il giorno di Natale i supermercati delle principali catene della grande distribuzione saranno chiusi anche in Toscana.

Esselunga, Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno non apriranno in Toscana né il 25 né il 26 dicembre. Alcuni punti vendita di altre catene, come Conad, Pam e Carrefour Express, garantiranno invece delle aperture limitate, perlomeno la mattina di Santo Stefano, soprattutto nei centri storici delle città d'arte o nelle località balneari della regione.

Conad Nord Ovest ha confermato che, nei circa 190 punti vendita presenti in Toscana, tendenzialmente i supermercati resteranno aperti almeno la mattina del 26 dicembre, mentre chiuderanno il giorno di Natale. “Consigliamo comunque di consultare gli orari dei singoli punti vendita sul sito ufficiale conad.it,” fanno sapere dall'azienda.

Lo stesso accadrà per alcuni supermercati Pam. Per esempio, il punto vendita di via del Proconsolo a Firenze, chiuso per Natale, sarà aperto straordinariamente il 26 dicembre dalle 9 alle 21. Al contrario, il Pam di Pontedera resterà chiuso in entrambe le giornate festive, mentre quello di Barberino Val d'Elsa sarà aperto il 26 dicembre dalle 8 alle 20.

A Firenze, diversi Carrefour Express rimarranno aperti sia a Natale che a Santo Stefano. Tra questi, i punti vendita di via Maragliano, via Salutati e via Capo di Mondo.

Centri commerciali e outlet

Per chi è interessato a fare acquisti in store più grandi, l'Ikea di Sesto Fiorentino sarà chiusa a Natale, ma aprirà il 26 dicembre con orario speciale dalle 11 alle 19. Simile la situazione per l'Ikea di Pisa, che aprirà dalle 11 alle 20. Restano chiusi sia il 25 che il 26 dicembre il centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio e il Parco Levante a Livorno.

Chi cerca occasioni negli outlet potrà visitare il Valdichiana Village di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, che sarà aperto il 26 dicembre dalle 10 alle 20, mentre resterà chiuso per Natale.

Per chi ha necessità di fare acquisti nei giorni festivi, il consiglio, in generale, è di verificare sempre gli orari aggiornati sul sito ufficiale o tramite i canali social delle singole catene. Le aperture possono variare da un punto vendita all'altro, specialmente nei piccoli centri o nelle zone turistiche.