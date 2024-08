SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: estrazione e numeri vincenti di sabato 3 agosto 2024

Milano, 3 agosto 2024 – L’attesa per il 6 milionario del Superenalotto e dell’estrazione di Lotto e 10eLotto si fa spasmodica anche oggi sabato 3 agosto, come del resto è successo con l’estrazione di ieri venerdì 2 agosto. Il jackpot ha infatti raggiunto la cifra pazzesca di 57 milioni e 300mila euro. Come abbiamo già avuto modo di ricordare l’ultima sestina vincente è stata centrata quasi due mesi fa, il 10 maggio, quando nei Quartieri Spagnoli di Napoli un fortunato o una fortunata ha centrato il super montepremi da 101 milioni di euro. Se invece vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni.

(Articolo in aggiornamento)

Sestina vincente sul Superenalotto:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

Superenalotto:

Superstar:

BARI: 70 56 80 58 83 (oro 83)

CAGLIARI: 69 73 43 70 33 (oro 33)

FIRENZE: 15 38 41 37 27 (oro 27)

GENOVA: 18 16 52 55 48 (oro 48)

MILANO: 43 16 37 66 28 (oro 28)

NAPOLI: 15 70 46 56 61 (oro 61)

PALERMO: 42 7 37 30 82 (oro 82)

ROMA: 47 19 35 5 16 (oro 16)

TORINO: 9 35 32 81 79 (oro 79)

VENEZIA: 59 54 34 13 43 (oro 43)

NAZIONALE: 62 50 27 38 87 (oro 87)

I numeri vincenti del 10eLotto:

Numero Oro:

Numero Doppio Oro:

Extra: