Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori pavimentazione, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 12 giugno, sarà chiuso il tratto tra Valdarno e Arezzo verso Roma In alternativa si consiglia per il traffico locale, dopo l'uscita obbligatoria a Valdarno, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Arezzo