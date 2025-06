Arezzo, 11 giugno 2025 – Disposizioni per l’ordine pubblico e la sicurezza in occasione del Palio dei Rioni

A conclusione del Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, svoltosi ieri mattina in Prefettura e presieduto da S.E. il Prefetto Clemente Di Nuzzo, e del tavolo tecnico svoltosi in Questura indetto dal Questore Maria Luisa Di Lorenzo, alla presenza del Sindaco Mario Agnelli, del Comandante della Polizia Municipale Marcellino Lunghini, dell’Architetto Francesca Bucci e del Geometra Fabio Boschetti, unitamente ai Presidenti dei tre Rioni sono state impartite le disposizioni per la settimana pre-Palio e per lo svolgimento del Palio dei Rioni nella giornata di domenica 15 giugno 2025.

In linea con le disposizioni adottate negli anni precedenti, si aggiungono:

- la capienza della piazza fino a 4000 spettatori;

- in occasione del Paliotto, l’ingresso a pagamento relativo alla gradinata “Valdarnini” e l’ingresso libero, previo ritiro del tagliando, nella tribuna di ferro;

- la possibilità per le famiglie di assistere al Palio con eventuale passeggino, limitatamente alla zona del campo.

In entrambe le riunioni è stata condivisa la necessità di munirsi preventivamente del biglietto per l’accesso ad ogni settore.

Nel giorno del Palio, l’accesso alla piazza è consigliato prima delle 18:30 e comunque entro e non oltre le 18:45.