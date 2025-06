Consegnata una pergamena ricordo al Professor Daniele Iacomoni che dopo 33 anni d’insegnamento è andato in pensione “Nel giorno in cui si chiude l'anno scolastico, con una delegazione di ex studenti e colleghi assieme al Preside Tavarnesi, abbiamo consegnato un meritato riconoscimento al Professor Iacomoni che da 33 anni a questa parte, dalla vicina Monte San Savino ha prestato il suo apprezzato servizio all'Istituto Superiore Giovanni da Castiglione”