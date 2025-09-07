Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Paracadutista mortoGelaterie ToscanaCarlo Acutis miracoliChiude negozioMeteo previsioniIncidente Marradi
Acquista il giornale
CronacaSubbiano, Il presidente della Regione Toscana alla 19ª edizione della Mostra Zootecnica
7 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Subbiano, Il presidente della Regione Toscana alla 19ª edizione della Mostra Zootecnica

Subbiano, Il presidente della Regione Toscana alla 19ª edizione della Mostra Zootecnica

Nel contesto della festa di fine estate si è tenuta a Subbiano, in provincia di Arezzo, la diciannovesima edizione della Mostra Campionaria Zootecnica, un'iniziatica promossa dalla Proloco, dall'Amministrazione Comunale e da AraT, associazione allevatori della Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo

giani

giani

Arezzo, 7 settembre 2025 –  Subbiano, Il presidente della Regione Toscana alla 19ª edizione della Mostra Zootecnica

Nel contesto della festa di fine estate si è tenuta a Subbiano, in provincia di Arezzo, la diciannovesima edizione della Mostra Campionaria Zootecnica, un'iniziatica promossa dalla Proloco, dall'Amministrazione Comunale e da AraT, associazione allevatori della Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo. Per il presidente della Regione Toscana, presente alla manifestazione, la festa del bestiame è un punto di riferimento per tutti gli operatori che consentono di approfondire anche i temi dell'allevamento e della zootecnia in Toscana; la regione della carne chianina con i suoi prodotti divenuti famosi in tutto il mondo. L'iniziativa è divenuta anche un'occasione di confronto tra le aziende, prosegue il presidente della Regione Toscana, ed anche di riflessione sull'importanza di una filiera locale che offre buone prospettive occupazionali.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata