Arezzo, 7 settembre 2025 – Subbiano, Il presidente della Regione Toscana alla 19ª edizione della Mostra Zootecnica

Nel contesto della festa di fine estate si è tenuta a Subbiano, in provincia di Arezzo, la diciannovesima edizione della Mostra Campionaria Zootecnica, un'iniziatica promossa dalla Proloco, dall'Amministrazione Comunale e da AraT, associazione allevatori della Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo. Per il presidente della Regione Toscana, presente alla manifestazione, la festa del bestiame è un punto di riferimento per tutti gli operatori che consentono di approfondire anche i temi dell'allevamento e della zootecnia in Toscana; la regione della carne chianina con i suoi prodotti divenuti famosi in tutto il mondo. L'iniziativa è divenuta anche un'occasione di confronto tra le aziende, prosegue il presidente della Regione Toscana, ed anche di riflessione sull'importanza di una filiera locale che offre buone prospettive occupazionali.