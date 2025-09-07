Corpo a corpo con sfumature

San Giovanni: sedersi sul ponte per sostenere la Global Sumud Flotilla e gli aiuti per Gaza

Centinaia di persone hanno partecipato ieri sera al sit sul ponte Pertini di San Giovanni Valdarno

flotilla

flotilla

Arezzo, 7 settembre 2025 –  San Giovanni: sedersi sul ponte per sostenere la Global Sumud Flotilla e gli aiuti per Gaza

Centinaia di persone hanno partecipato ieri sera al sit sul ponte Pertini di San Giovanni Valdarno. Iniziativa a sostegno della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria che sta tentando di portare aiuti alla popolazione palestinese rompendo il blocco israeliano sulla Striscia

Nella provincia di Arezzo un vasto schieramento di associazioni, sindacati e partiti ha partecipato al sit in, sostenendo “l'iniziativa umanitaria e nonviolenta promossa dalla Global Sumud Flotilla, partita dal basso, mobilitando singole persone di ogni parte del mondo per rompere l'embargo e l'isolamento della popolazione palestinese di Gaza, assediata ed affamata”.

L'iniziativa era stata promossa da Cgil, Libera, Arci, Anpi, Legambiente, Arezzo per Gaza, Centro Basaglia, Un ponte per, Demos, Isde medici per l'ambiente, Movimento 5 Stelle. Pd, Centro Enrico Berlinguer di Arezzo, Rifondazione Comunista, Alleanza Verdi Sinistra.

