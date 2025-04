Studente detenuto si laurea ad Arezzo in scienze della formazione

Arezzo, 26 aprile 2025 – Studiare e laurearsi mentre si sta scontando la pena prevista dalla legge è l'opportunità offerta dal Polo Penitenziario della Toscana di cui fa parte da oltre venti anni anche l'Università di Siena. Grazie a questa opportunità formativa uno studente detenuto ha

ha conseguito, ad Arezzo, la laurea magistrale in 'Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni'. Lo studente, iscritto al Polo Universitario Penitenziario dell'Ateneo, ha discusso presso la sede del campus universitario di Arezzo al Pionta, una tesi dal titolo 'La formazione e il lavoro rendono l'uomo libero'. Relatore della tesi, dedicato all'importanza

del lavoro e dello studio durante il periodo di detenzione, è stato il dottor Gioele Barcellona. Nella commissione di laurea, presieduta dal professore Claudio Melacarne, anche Gianluca Navone, delegato del Rettore dell'Ateneo al Polo universitario penitenziario

della Toscana. ''La sua dedizione allo studio - ha detto il professor Navone - è stata straordinaria e,

come lui stesso ha affermato, la possibilità di studiare fondamentale per sopravvivere all'esperienza del carcere. Seguirlo in questo suo percorso è stata per me un'esperienza umana veramente

particolare''. In aula durante la discussione della tesi erano presenti, oltre ai familiari, gli studenti

tutor Mattia Esposito, Simone Pietrolati e Matteo Burdisso Gatto che hanno seguito il neo laureato e Pina Sangiovanni, responsabile della didattica penitenziaria dell'Ateneo. Un altro studente, che ha terminato di scontare la sua pena da qualche mese, ha completato il percorso universitario, sempre svolto nell'ambito del Polo Universitario Penitenziario, conseguendo a Siena la laurea triennale in 'Scienze della Comunicazione' con la votazione di 106/110. La discussione si è tenuta il 15 aprile alla sede San Niccolò. Relatore della sua tesi, molto apprezzata dalla commissione, e intitolata 'Immobiliare.it e Idealista: un'analisi comparata di semiotica del marketing', è stato il professore Tarcisio Lancioni. Sono attualmente un centinaio gli studenti iscritti a corsi erogati dall'Università di Siena, anche della sede di Arezzo. Si tratta dell'Ateneo italiano con la più alta percentuale di studenti detenuti