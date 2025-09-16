Arezzo, 16 settembre 2025 – I precari chiedono…giustizia, stamani manifestazione dei precari PNRR della giustizia di fronte al tribunale di Arezzo

Nel giugno del prossimo anno gran parte dei precari della giustizia assunti con il PNRR torneranno a casa. Questi lavoratori, insieme alla Fp Cgil, manifesteranno stamani (martedì 16 settembre) dalle ore 9.30 alle 11, di fronte al tribunale di Arezzo (ingresso ex ospedale Garbasso), sottolineando come “le carenze di organico stiano mettendo a rischio” tutti gli uffici giudiziari e come “i carichi di lavoro saranno ancora più insostenibili per il personale di ruolo” con un ulteriore rallentamento dei tempi della giustizia.