Arezzo, 16 settembre 2025 – Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Cortona destinato a nuovo incarico: il saluto del Comune di Lucignano

Ieri mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Lucignano, si è svolta la cerimonia di ringraziamento in onore del Maggiore Antonio De Santis, alla presenza del Sindaco, dell’Assessore alla Cultura e al Turismo e dei Carabinieri della locale stazione. Il Maggiore De Santis, che ha guidato la Compagnia Carabinieri di Cortona ed è ora destinato a un nuovo incarico, ha ricevuto dal Comune un attestato di merito e benemerenza per l’impegno e la professionalità dimostrati. «E' con grande emozione e gratitudine che ricevo questo riconoscimento – ha dichiarato De Santis – ringrazio l’Amministrazione comunale di Lucignano con la quale ho instaurato un rapporto brillante e collaborativo».