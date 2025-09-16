Arezzo, 16 settembre 2025 – Un mezzo pesante che trasportava pomodori ha preso fuoco

sull'autostrada A1, al km 306 in direzione Nord, nel territorio di Bagno a Ripoli (Firenze). L'incendio è scoppiato intorno alle 00:35 della notte tra lunedì e martedì. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno, supportati da due autobotti - una dalla sede centrale di Firenze e una inviata dal comando di

Arezzo. Le squadre hanno provveduto allo spegnimento del semirimorchio e alla successiva bonifica dell'area. L'autostrada è rimasta temporaneamente chiusa ed è stata

riaperta alla circolazione alle 01:15. Le operazioni si

sono concluse definitivamente alle 5:10 del mattino.

Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause

dell'incendio sono in corso di accertamento.