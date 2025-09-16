L’Italia sia solida con la Nato

Un mezzo pesante che trasportava pomodori ha preso fuoco sull'autostrada A1
16 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Un mezzo pesante che trasportava pomodori ha preso fuoco sull'autostrada A1

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno, supportati da due autobotti - una dalla sede centrale di Firenze e una inviata dal comando di Arezzo

Arezzo, 16 settembre 2025 – Un mezzo pesante che trasportava pomodori ha preso fuoco

sull'autostrada A1, al km 306 in direzione Nord, nel territorio di Bagno a Ripoli (Firenze). L'incendio è scoppiato intorno alle 00:35 della notte tra lunedì e martedì. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno, supportati da due autobotti - una dalla sede centrale di Firenze e una inviata dal comando di

Arezzo. Le squadre hanno provveduto allo spegnimento del semirimorchio e alla successiva bonifica dell'area. L'autostrada è rimasta temporaneamente chiusa ed è stata

riaperta alla circolazione alle 01:15. Le operazioni si

sono concluse definitivamente alle 5:10 del mattino.

Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause

dell'incendio sono in corso di accertamento.

