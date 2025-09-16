Coldiretti a confronto con i candidati della provincia di Arezzo al Consiglio Regionale della Toscana

Arezzo, 16 settembre 2025 – In occasione delle prossime Elezioni Regionali del 12 e 13 ottobre, il Presidente Lidia Castellucci, il Direttore Raffaello Betti e tutta l'Assemblea Provinciale, promuovono un momento di confronto con i candidati della provincia di Arezzo al Consiglio Regionale della Toscana , durante il quale sarà presentato il documento programmatico di Coldiretti.

L'incontro si terrà il giorno venerdì 26 settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la Sala/Convegni Borsa Merci in Piazza Risorgimento, 23 ad Arezzo