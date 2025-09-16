Arezzo, 16 settembre 2025 – Festa provinciale del socio Anap “La salute attraverso l'utilizzo delle piante officinali”

Domenica 21 Settembre a Sansepolcro l'evento dei pensionati di Confartigianato con un focus sul buon vivere e pranzo sociale

Anche quest'anno, ANAP (Associazione Nazionale Pensionati di Confartigianato) si prepara a celebrare la Festa provinciale del Socio

Un appuntamento atteso e sempre molta partecipazione, occasione preziosa per ritrovarsi, condividere esperienze e approfondire temi legati al benessere, alla salute e alla qualità della vita.

L'edizione 2025 si svolgerà domenica 21 settembre a partire dalle ore 10.00 presso L'antico Borgo delle Rose (Località Gricignano – Sansepolcro), in una giornata che unisce momenti di informazione, convivialità e svago.

Il filo conduttore sarà “La salute attraverso l'utilizzo delle piante officinali”, un tema affascinante e attuale che ci condurrà alla riscoperta di saperi antichi e alle buone pratiche per il benessere.

Ci immergeremo in una location eccezionale che permetterà di scoprire le strategie per un invecchiamento attivo e sereno.

Programma della giornata:

Ore 10.00 Arrivo e accoglienza degli ospiti

Ore 10.30 Focus con gli esperti Simona Barbagli di Postural Yoga e Pietro Mascheri Fitoterapeuta

Ore 12.30 Aperitivo

Ore 13.00 Pranzo sociale

Ore 16.00 circa Chiusura evento