Arezzo, 16 settembre 2025 – Aperte le richieste per la Torre di Babbo Natale e mercatini natalizi

Dopo la bella esperienza della prima edizione dello scorso anno, è partito il bando per l'assegnazione delle casine di legno per il 2025.

Già in moto la macchina organizzativa del cartellone di “Natale a Castiglion Fiorentino” che vede la partecipazione attiva del Centro Commerciale Naturale “Vie di Castiglion Fiorentino” e della Pro Loco.

L'assessore Milighetti sottolinea come la Torre del Cassero sia un luogo unico e suggestivo che una volta allestita si trasformerà nella Torre di Babbo Natale e la sommità del Cassero diverrà il centro delle attrazioni.

Si apre oggi il bando per partecipare alla manifestazione fieristica denominata “La Torre di Babbo Natale ed i Mercatini Natalizi” per l'assegnazione delle apposite “casine di legno”, che saranno allestite in piazza del Municipio e fornite dal Comune di Castiglion Fiorentino.

Le domande dovranno pervenire via mail a [email protected] entro e non oltre mercoledì 15 ottobre 2025

Nella domanda dovrà essere indicata la merceologia che si intende esporre corredata di 3 diverse foto. In caso di interesse per più di una casinò per effettuare attività diverse, è possibile compilare una domanda per ogni casinò specificando il tipo di attività esercitata. Saranno 12 le postazioni in Piazza del Comune che dovranno avere connotazione natalizia valorizzando le tipicità locali in termini culturali, artistici, artigianali, manifatturieri ed enogastronomici.

Ma Castiglion Fiorentino non sarà solo mercatini natalizi, ci saranno anche intrattenimenti per bambini e famiglie, oltre allo storico presepe vivente che quest'anno verrà riproposto nelle date di Domenica 21 e Venerdì 26 Dicembre

Inaugurazione dei mercatini prevista per Venerdì 5 Dicembre e termine il 26 Dicembre in occasione dell'edizione del presepe per le vie cittadine.

Le altre date saranno Sabato 6,13,20 oltre che Domenica 7,14,21 a cui si aggiungeranno le festività del 8 Dicembre e del 24 Dicembre