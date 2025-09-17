Robert Redford, Cortona ricorda la sua visita nell'agosto 2008, in occasione del Tuscan Sun Festival

Arezzo, 17 settembre 2025 – La morte di Robert Redford fa rievocare la sua visita a Cortona nell'agosto 2008, in occasione del Tuscan Sun Festival. L'attore, allora settantenne, fu accolto da un bagno di folla e meno per la prima volta in pubblico poesie di Robert Frost. Affascinato dalla città etrusca, la definì «bella e silenziosa, proprio da viverci», ricordando anche i suoi anni di gioventù trascorsi a Firenze. In quell'occasione ipotizzò che «un pezzo di
Sundance», il festival da lui fondato, avrebbe potuto trovare casa
proprio a Cortona da lui descritto come una «terra schietta,
che non fa compromessi». Sindaco all'epoca era Andrea Vignini: «Ciò che ricordo maggiormente
della visita di Robert Redford è la disponibilità nei confronti dei cittadini e la sua capacità di interloquire con tutti con la massima semplicità senza far pesare la sua fama di grande attore internazionale. Ricordo inoltre con particolare orgoglio
le parole di apprezzamento per la storia di Cortona chemi rivolse nel mio ufficio di sindaco».