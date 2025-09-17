Arezzo, 17 settembre 2025 – Domenica scorsa sul sagrato della Chiesa di San Marco alla Sella, si è svolta la festa per celebrare i 40 anni della Croma, prima Scuola di Musica Moderna di Arezzo fondata nel 1985 dal Maestro Antonio Aceti e tra le più longeve nel settore. Sono passati 40 anni da quando, in una stanzetta di tre metri per due al piano terra di una palazzina, iniziava tutto. Ed è stato proprio in quella Chiesa dove da bambino si recava a messa e al catechismo, che è nata in Antonio la passione per la batteria e la musica moderna.. Negli anni ;70 era abitudine di alcune parrocchie accompagnare la messa con una vera e propria band formata da chitarre, organo e batteria, la cosiddetta “Messa Beat”. Il piccolo Antonio ha iniziato proprio lì il percorso che lo ha portato poi a suonare con i più importanti gruppi musicali dell'epoca. Dopo il Conservatorio e la decisione di dedicarsi all'insegnamento, ha iniziato la sua lunga strada che lo ha portato a raggiungere i 40 anni di insegnamento. Alla presenza di molti suoi allievi di oggi e di ieri giunti per festeggiarlo, Aceti è stato elogiato per il suo lavoro dal professore Claudio Santori che ha presentato anche all'abc delle musica, libro scritto da Aceti. Il Parroco e Vicario della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro Monsignor Alessandro Conti ha benedetto i presenti e lodato l'evento. Poi le esibizioni musicali della Scuola di Musica il brindisi e le bellissime torte disegnate da Olimpia Bruni. La scuola, conosciuta dagli aretini da decenni, si è trasformata in Accademia di tutte le Arti.