Arezzo, 16 settembre 2025 – Terranuova, il saluto dell'amministrazione agli studenti e alle studentesse per l'avvio del nuovo anno scolastico

Sono quasi mille gli studenti che questa mattina sono tornati sui banchi di scuola a Terranuova. Per l'occasione, il Sindaco e l'Assessora all'Istruzione hanno fatto visita ai bambini e alle bambine della scuola dell'infanzia Italo Calvino, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII.

Come ogni anno, l'Amministrazione comunale ha voluto portare un saluto agli studenti e alle studentesse, accompagnato dall'augurio di un anno sereno e ricco di soddisfazioni. Un ringraziamento è stato rivolto anche al corpo docente e al personale scolastico per l'impegno quotidiano, mentre alle famiglie è stato indirizzato un incoraggiamento per il prezioso sostegno che offrono ai ragazzi e alle ragazze nel loro percorso di crescita. La scuola è una comunità fatta di studenti, insegnanti, personale e famiglie ed è proprio insieme che si costruiscono crescita e futuro.