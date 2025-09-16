Arezzo, 16 settembre 2025 – San Giovanni Valdarno ed Elbeuf-sur-Seine: si avvia il percorso per un progetto di gemellaggio

Partirà venerdì 19 settembre una delegazione del Comune di San Giovanni Valdarno per riprendere i rapporti con la città francese sul fiume Senna

Dal 19 al 21 settembre 2025 una delegazione del Comune di San Giovanni Valdarno, guidata dal sindaco, sarà in visita istituzionale a Elbeuf-sur-Seine (Francia) per riattivare le relazioni avviate negli anni Ottanta e rimasti poi sospese da oltre trent'anni con l'obiettivo di formalizzare un progetto di gemellaggio.

La visita è il risultato del percorso intrapreso nei mesi scorsi con una lettera del primo cittadino della città del Marzocco al collega francese, con la quale veniva proposta la ripresa dei rapporti tra le due città valorizzando i tanti aspetti che uniscono e accomunano le due comunità. Le due città infatti, pur con origini e storie diverse, possono vantare numerose affinità, fra cui la dimensione e il numero di abitanti, la presenza di un patrimonio storico e architettonico di rilievo, la vivacità culturale, l'attenzione all'ambiente e un'importante tradizione artigianale e manifatturiera; ancora, la presenza di un fiume importante, l'essere caratterizzate da peculiari specialità enogastronomiche. Alla prima missiva sono seguiti scambi epistolari e riunioni in videoconferenza fino all'invito ufficiale da parte del sindaco di Elbeuf, Djoudé Merabet, che ha invitato la delegazione sangiovannese a partecipare alle Giornate Europee del Patrimonio promosse dal Consiglio d'Europa, che quest'anno avranno come tema “Il patrimonio architettonico europeo”.

La missione rappresenta il primo passo concreto di un percorso che punta a ricostruire e consolidare i legami tra le due comunità, già unite in passato da scambi scolastici, collaborazioni culturali, esperienze istituzionali e iniziative in campo sociale ed economico.

Come ha sottolineato il sindaco di San Giovanni, i gemellaggi non sono soltanto occasioni di incontro tra amministrazioni, ma strumenti preziosi di crescita reciproca. Permettono di rafforzare valori fondamentali come la pace, la solidarietà, la cooperazione, oltre a creare opportunità di scambio culturale, educativo ed economico che possono portare benefici concreti alle comunità e alle nuove generazioni.

Tra gli obiettivi del nuovo legame tra San Giovanni Valdarno ed Elbeuf vi sono la promozione della cultura e dell'ambiente, lo sviluppo economico e turistico, la collaborazione in ambito scolastico e giovanile, la valorizzazione delle tradizioni locali e il rafforzamento di una cittadinanza europea attiva e partecipata.

Se il percorso avrà esito positivo, nel prossimo anno, i consigli comunali di San Giovanni Valdarno ed Elbeuf formalizzeranno il patto di gemellaggio.

La delegazione sangiovannese sarà composta, oltre che dal sindaco, dalla funzionaria del servizio cultura e affari generali Chiara Olmastroni e dal dottor Paolo Ricci.