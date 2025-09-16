Arezzo, 16 settembre 2025 – Emergenza Alzheimer: istituzioni e professionisti a confronto ad Arezzo

Un confronto a più voci per affrontare l'emergenza Alzheimer e per rafforzare la rete di servizi sul territorio . L'appuntamento è fissato per giovedì 18 settembre, alle 18.00, quando la Sala Rosa del Comune di Arezzo ospiterà il convegno “Alzheimer, vietato abbandonare le famiglie” che riunirà istituzioni, medici, associazioni, operatori sanitari e caregiver per affrontare le sfide di una patologia sempre più diffusa e impattante sulla vita non solo dei pazienti ma anche dei familiari che, ogni giorno, affrontano situazioni di solitudine, fragilità e bisogno. L'evento è stato voluto e organizzato da Antonio Rauti che, nel corso della sua esperienza da consigliere con delegato al sociale della Casa di Riposo “Fossombroni”, ha toccato con mano le difficoltà quotidiane nella cura di una persona con Alzheimer e le criticità collegate alla carenza di posti letto, di risorse e di competenze adeguate, appurando l'urgenza di costruire una rete di sostegno coordinata e continuativa tra pubblici soggetti e privati.