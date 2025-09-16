Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Cronaca
Inflazione: Arezzo +2,2% e +595 euro
16 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Inflazione: Arezzo +2,2% e +595 euro

Bolzano, Rumini e Belluno le città più care. L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di agosto, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città che quest'estate sono più rincarate in termini di aumento del costo della vita

spesa

Arezzo, 16 settembre 2025 – L' Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'annuncio

di agosto, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatore i ha stilato la classifica delle città che quest'estate sono più rincarate in termini di aumento del costo della vita. In testa

alla graduatoria, Bolzano dove l'acquisto tendenziale pari a +2,1% si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 697 euro per una famiglia media.

Medaglia d'argento per Rimini che, con +2,4% su agosto

2024, la terza esplosione più alta d'Italia dopo

Cosenza, al 1° posto con +2,7%, e Belluno al 2° posto

con +2,5%, ed aequo con Siena, ha un incremento di spesa annua

pari a 661 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Belluno

che con +2,5% ha una spesa supplementare pari a 652 euro annui

per una famiglia tipo. Appena fuori dal podio Siena che, con un'inflazione

del 2,4%, registra una stangata pari a 649 euro. Secondo Pistoia (+2,3%, +622 euro),

Arezzo (+2,2% e +595 euro), al settimo posto Udine (+1,9%, +534).

euro), poi Trieste (+1,9%, +534 euro). Chiudono la cima

Dieci, con 533 euro, Venezia e Roma, entrambe con

un'inflazione dell'1,9%. Cosenza, con +2,7%, si colloca "solo" all'undicesimo posto con +525 euro.

Sull'altro fronte della classifica, la città più virtuosa d'Italia è Pisa, dove con +0,3%, l'inflazione più bassa del Paese ex aequo con Aosta, si ha un aumento annuo di 81 euro. Al secondo posto Aosta, +0,3% e un maggior costo della vita di 83 euro.

