Maurizio Sacconi
CronacaUn raduno da record al Boschetto Park
16 set 2025
ILENIA PISTOLESI
Cronaca
Un raduno da record al Boschetto Park

Successo per l'evento che ha riunito oltre 40 cani per inaugurare la stagione autunnale

Il raduno

Il raduno

Pontedera, 16 settembre 2025 -  Boschetto Park ha inaugurato la sua stagione autunnale con un evento speciale domenica 14 settembre, un raduno dedicato ai Labrador e Golden Retriever, realizzato in collaborazione con Siuma Labrador. L'iniziativa ha riscosso un grande successo, attirando 47 cani accompagnati dalle loro famiglie. La giornata è stata un'autentica celebrazione della socialità e del benessere animale, con una serie di attività pensate per il divertimento di amici a quattro zampe e padroni. La mattinata è cominciata con una passeggiata nel bosco, seguita da giochi di attivazione mentale e altre prove divertenti. Non sono mancati i momenti di convivialità, relax e le premiazioni, trasformando l'evento in un'occasione unica di incontro e condivisione tra appassionati e allevatori. <<Per noi è una gioia vedere il parco riempirsi di così tante famiglie e cani felici - hanno dichiarato Ricky Braccini e Katia Zanovello, titolari del Boschetto Park - Questi eventi nascono per creare comunità e diffondere la cultura del benessere animale". L'evento di domenica scorsa, 14 settembre, è solo il primo di una serie di appuntamenti in programma al Boschetto Park, che si prepara a ospitare nei prossimi mesi passeggiate didattiche, giornate a tema e nuovi raduni dedicati ad altre razze.

© Riproduzione riservata