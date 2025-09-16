Un defibrillatore per la comunità: installato un Dae al rifugio di Rivalto

Chianni, 16 settembre 2025 - Un nuovo e importante presidio per la salute e la sicurezza è stato domenica 14 settembre a Rivalto. Al "Rifugio" di via dei Poggi, è stato installato un defibrillatore automatico esterno (Dae), un'apparecchiatura che, seppur si spera non debba mai essere utilizzata, può rivelarsi fondamentale per salvare vite umane. La struttura, costruita e curata dai cacciatori, non è solo un punto di ritrovo per le battute di caccia al cinghiale, ma è aperta a chiunque si trovi a passare per i meravigliosi boschi di Rivalto, siano essi escursionisti, passeggiatori o gruppi che vogliono festeggiare qualche ricorrenza. L'iniziativa di dotare la zona di un Dae è nata proprio dalla consapevolezza che l'area, seppur molto frequentata, è isolata. L'acquisto e l'installazione del dispositivo sono stati resi possibili grazie al contributo del dottor Alessandro Soldani e della Misericordia di Chianni. Alla cerimonia di inaugurazione, come riportato dal sindaco Giacomo Tarrini, hanno partecipato numerosi componenti della squadra di cacciatori, volontari della Misericordia, il presidente Federcaccia Alfonso Papa e molti cittadini. L'evento è stato anche un momento di socializzazione, con la possibilità di gustare le prelibatezze preparate dai cacciatori, il tutto in un'atmosfera conviviale. Il sindaco Tarrini ha voluto ringraziare personalmente i donatori e la squadra dei cacciatori per la loro sensibilità e per la dimostrazione di come la passione per la caccia possa unirsi all'attenzione per i bisogni della collettività.