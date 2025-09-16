Pontedera, furto al centro commerciale: denunciate due sorelle

Pontedera, 16 settembre 2025 - Due sorelle di nazionalità albanese, di 31 e 26 anni, residenti in Valdera, sono state denunciate in stato di libertà dal commissariato di polizia di Pontedera per furto aggravato. L'episodio, avvenuto nel pomeriggio del 9 settembre, si è svolto in un centro commerciale della città. L'allarme è scattato quando il sistema antitaccheggio di un negozio di abbigliamento si è attivato. L'addetto alla sorveglianza ha fermato una delle due donne, che aveva nascosto della merce, del valore di quasi 200 euro, all'interno del passeggino dove si trovava la figlia di due anni. Il bottino consisteva in abbigliamento per bambini e adulti, oltre a prodotti di cosmetica. Mentre l'agente chiamava il 112, è arrivata l'altra donna, presentatasi come la sorella, con un bambino di otto mesi. Visto l'atteggiamento sospetto della seconda donna, gli agenti della squadra volanti, giunti sul posto, hanno deciso di estendere i controlli. La successiva perquisizione dell'auto delle due donne ha permesso di recuperare altra merce rubata dallo stesso negozio, per un valore di 450 euro. La refurtiva era stata nascosta all'interno di borse schermate, utilizzate per eludere il sistema di allarme. Dopo gli accertamenti di rito e i rilievi foto-dattiloscopici, le due sorelle, regolarmente residenti in Italia, sono state denunciate alla Procura di Pisa con l'accusa di furto aggravato in concorso.